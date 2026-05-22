高知市の女性がSNSを通して「報酬がもらえる」などと言われ、18万5000円をだまし取られたことが分かりました。警察によりますと5月10日、高知市の30代の団体職員の女性が、SNSで副業を調べていたところ「数分で稼げる」などと投稿しているアカウントを見つけました。その後、その流れで女性をかたるアカウントとのやり取りを続ける中で、2600円の電子マネーが送られてきたり、秘匿性の高いアプリに誘導され、専用サイト上の