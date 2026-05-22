１９日、ウランプハ砂漠でソウソウを植える作業員。（バヤンノール＝新華社記者／劉金海）【新華社バヤンノール5月22日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市磴口（とうこう）県のウランプハ砂漠でこのところ、梭梭（ソウソウ）の植栽による防砂・治砂作業が行われている。１９日、ウランプハ砂漠に植えられるソウソウ。（バヤンノール＝新華社記者／李志鵬）磴口県はここ数年、ソウソウなど乾燥に強く、砂地の固定効果を持つ