【新華社ウルムチ5月22日】中国新疆ウイグル自治区トルファン市鄯善（ピチャン）県がブドウの葉の収穫期を迎えている。地元では毎日45トンもの新鮮で柔らかいブドウの葉が買い付けられている。これらの若葉は、高付加価値加工を経て遠く欧州や中東地域へ輸出され、具材をブドウの葉で巻く現地の伝統料理の良質な素材として用いられる。開花期が終わると、ブドウの葉の収穫量はさらに増え、1日当たりの買い付け量は100ト