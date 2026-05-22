バレーボール元女子日本代表の木村沙織さん（39）が22日までに自身のインスタグラムを更新。日本代表の“先輩”選手との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「めぐさんと一緒だった日」と日本代表の先輩である栗原恵さんとの黒コーデ衣装2ショットを投稿した。「下書きに眠ってたやつ今さらUPしましたので、かなり時差です」と締めた。コメント欄では栗原さんが登場。「私も下書き入ってた笑。嬉しっ」とコメント