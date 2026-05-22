新幹線の貨客混載サービス「はこビュン」で輸送され、JR仙台駅のコンビニに並ぶ北陸の特産品＝22日午後JR東日本は22日、北陸から新幹線の貨客混載サービス「はこビュン」で輸送した高級魚ノドグロのすしなどの特産品を仙台駅構内で販売した。北陸新幹線の敦賀駅から東北新幹線の盛岡駅を結ぶ団体旅行向けの臨時新幹線「つながる東北」号で輸送。北陸と東北を直通する新幹線で荷物の輸送は初めての試みとなった。商品は同日午前