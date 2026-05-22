松山政司氏自民党の参院議員でつくる「憲法改正実現議員連盟」は22日、国会内で会合を開いた。松山政司参院議員会長は、隣接県を一つの選挙区にする「合区」の解消について「何とか再来年の参院選までに実現できないか。そのような思いで取り組みたい」と述べた。中曽根弘文会長は、関口昌一参院議長を除く自民参院議員100人全員が入会したと説明。議連幹事長に有村治子総務会長、事務局長には参院憲法審査会与党筆頭幹事の中