タレントの千秋（年齢非公表）が22日、自身のインスタグラムを更新。人生初という人間ドックを受診したことを明かした。千秋は「私にしてはかなり珍しい写真でしょ」と書き出し、検査着姿で血圧を測る写真をアップ。「人生初めてのことなので、記録に残します」とし、「全く褒められることじゃないのですが、私はこの歳まで人間ドックに行ったことがありませんでした」と打ち明けた。風邪を引かず自宅に薬がないという千秋は