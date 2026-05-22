遺体が発見された大分県豊後大野市の現場周辺＝4月12日（共同通信社ヘリから）大分県豊後大野市の山中に18歳女性の遺体が遺棄された事件で、大分地検は22日、自宅で女性を殺害し、遺体を遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪で大分市、無職姫野忠文容疑者（58）を起訴した。起訴状によると、3月3日、姫野被告の自宅で女性の首をサバイバルナイフで突き刺して、その頃殺害し、同5日ごろから6日ごろまでの間に同県豊後大野市の山