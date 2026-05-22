お笑いタレントの今田耕司（60）が22日、東京・新宿の吉本興業で芸歴40周年・還暦記念公演 『今田耕司のLet’s！コメディーショー！！』の取材会を開いた。【写真】還暦記念ショーポスター横に満面の笑みの今田耕司今年3月に60歳を迎えた今田。実感を問われると「こんなに『おめでとう』と言ってもらえるんだ、と。迎えた人しかわからないと思いますけど。普段、あんまり会わない人も声を掛けてくれて食事会をしてくれたり。お