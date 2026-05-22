プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）とプロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が22日、都内で会見し、アイスダンスチームの結成を発表した。2030年の冬季五輪を目標にすることを明かした。発表を受け、真凜さんの妹、女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）、モデルでタレントの本田紗来（19）はそれぞれのインスタグラムのストーリーズを更新。望結は「しょまりん結成おめでとう」とエールを送り、紗来