日本野球機構（ＮＰＢ）は２２日、出場選手登録を公示した。オリックスは太田椋内野手を抹消した。太田は２０日のソフトバンク戦で右ふくらはぎ付近へ死球を受けていた。太田は今季３９試合でチームトップの打率・２８１、３本塁打、２０打点を記録していた。日本ハムはドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（大院大）をプロ初の１軍に初昇格させた。セ・リーグではヤクルトが丸山和郁外野手を抹消。丸山は２１日・巨人戦