〈《栃木・強盗殺人》夫の不倫をほのめかす投稿も…“指示役夫婦” 竹前海斗・美結のいびつな日常《女児を抱えた動画やハーフへのあこがれをSNSに投稿》〉から続く「俺、もうそろそろパクられる」【画像】SNSでタトゥーをチラ見せダンスをしていた妻の美結容疑者5月14日、栃木県上三川町で農業法人を経営する一家の住宅に複数人が押し入り、富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件。指示役として逮捕された竹前海斗容疑者（