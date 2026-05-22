6月11日の交流戦・広島戦（ベルーナD）で行われる応援ベントに出演する早大応援部が22日、ベルーナドームを訪れて早大OB選手らを激励した。西武からは同大OBの石井一成内野手（32）、仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチ（54）、大石達也投手コーチ（37）らが登壇。約20人の早大応援団が「紺碧の空」や「コンバットマーチ」など定番の応援で盛り上げた。石井は「プロになって応援を聞けるのは幸せなこと。来てくださるときは勝って