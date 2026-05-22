レゲエグループ・湘南乃風のＳＨＯＣＫＥＹＥが２２日、右膝半月板損傷により今後のパフォーマンスを一部制限することを発表した。自身のインスタグラムに新規投稿して、「膝の痛みを感じ、医療機関を受信し検査の結果、『右膝半月板損傷』と診断を受けました」と報告。去年のツアーで膝を痛めたといい、「今はジャンプや激しい動きが難しく、普段歩くときも、無意識に右足を庇っているような状態です」と現状を説明。「でも