〈「俺、もうそろそろパクられる」栃木強盗殺人・竹前海斗容疑者（28）が“地元コミュニティ”に打ち明けた本音《妻・美結容疑者のタトゥー写真も》〉から続く田園地帯が広がり、風に揺れる稲穂の音が心地よく聞こえてくる栃木県上三川町。5月14日、のどかな町に異変が訪れた。いつものように農作業をしていたという男性が振り返る。【画像】生まれたばかりの女児を抱く竹前容疑者「目出し帽を被り、長い棒を持った若い男性がウ