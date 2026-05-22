元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が22日、フジ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では自民党有志の勉強会「国力研究会」が21日に発足したことを取り上げた。麻生太郎副総裁らが発起人となり、高市早苗首相の外交・安保や積極財政路線を後押しする。入会者は347人で党所属議員の8割を超える。高市政権を支える大グループに橋下氏は「政党が機能不全を起こしている象徴。政党がレベルアッ