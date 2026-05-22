ASUS JAPANは、Qualcomm Snapdragon Xプロセッサーを搭載した16型ノートPC『ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)』1製品4モデルを発表した。5月22日より順次発売される。 【画像あり】カラーバリエーションはベージュとグレーの2つ 本製品は、『ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607)』シリーズに加わる新モデル。画面サイズはそのままに、約1.1kgという軽量を実現した。カラーはザブ