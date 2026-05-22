ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、薄型軽量ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus」シリーズの新製品4製品10モデルを発表した。5月20日より発売開始となる。 【画像あり】5つのモードでさまざまな使用方法が可能に 今回発表されたラインナップは、世界初となる16型有機ELデュアルディスプレイを搭載した『ROG Zephyrus Duo（GX651AX）』を1製品1モデル、14型