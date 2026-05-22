ファーウェイ・ジャパンは、イヤーカフ型イヤホン『HUAWEI FreeClip 2』の新色「パープル」を、5月21日に市場想定価格27,280円（税込）で発売した。 【画像あり】新色「パープル」が増えて5色に 今回の新色追加により、『HUAWEI FreeClip 2』のカラーバリエーションは「ブラック」「ブルー」「ホワイト」「ローズゴールド」「パープル」の全5色展開となった。