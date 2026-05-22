妻の遺体を北海道・旭山動物園の焼却炉で焼いたとして起訴された飼育員の男が、殺人の疑いで再逮捕されました。男は勤務を終えた後、自宅で犯行に及んだとみられています。（鈴木容疑者）「ロープで首を絞めて殺した」殺人の疑いで再逮捕されたのは旭山動物園の飼育員、鈴木達也容疑者・３３歳です。鈴木容疑者は３月３１日の夜、旭川市内の自宅で、妻の由衣さんを殺害した疑いがもたれています。遺体を動物園の焼却炉で損壊