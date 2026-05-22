捜査本部が置かれている北海道・旭川東警察署から最新の情報を伝えてもらいます。殺人の疑いで再逮捕された鈴木達也容疑者は捜査本部がある旭川東警察署で取り調べを受けています。鈴木達也容疑者は、任意の取り調べの段階から由衣さんの殺害について話していましたが、重要な証拠となる遺体が焼却されていることから、警察が慎重に裏付け捜査を進めてきました。ある捜査幹部は「今回の再逮捕で捜査が終了したわけではなく、供述を