23日、薩摩地方は雲が広がるものの晴れ間もあり、気温と湿度が高く熱中症に注意が必要です。大隅地方も曇りがちで、日中は、蒸し暑くなりそうで夜は、晴れ間が戻る所が多い見込みです。種子島・屋久島地方は、朝早くに一時雨が降り、その後は雲が広がりそうです。奄美地方は、南部を中心に雨が降りやすく、雷を伴い強まる恐れがあります。地震で揺れの強かった地域では、引き続き、がけ崩れなどに注意が必要です。週末は、梅雨