ショートパットが確実に入り、ロングパットが寄れば、スコアはまとまるもの。パット巧者である女子プロの打ち方を参考に、スコアアップを目指したいところ。今回は平均パット数1位を誇る菅楓華のストロークを紹介する。【連続写真】順手で握って振り子ストロークで打つ菅楓華のパッティング◇◇◇両腕を脱力させた自然体のアドレスが、菅プロのストローク最大の特徴です。腕に余分な力みがなく、重いモノを振るイメージで体