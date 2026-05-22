タレントの山内鈴蘭が自身のインスタグラムを更新。国内男子メジャー「日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ」のプロアマ大会で、ツアー通算21勝を挙げている池田勇太、シニアツアーで5勝を挙げている秋葉真一とラウンドしたことを投稿した。【写真】池田勇太との2ショット、真ん中にはキャディがひょっこり（全11枚）このプロアマでは、ツアープロ、シニアプロにアマチュア3名が同組となることが大会のこだわりとのこと。