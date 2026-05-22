NPB(日本野球機構)が22日の公示を発表。ソフトバンクは前田純投手と大山凌投手を1軍登録しました。前田投手は今季初昇格。ファームで7先発し、3度のQSも0勝3敗、防御率2.34となっています。この日の日本ハム戦で達孝太投手と投げ合います。大山投手はリリーフとしてファームで9試合に登板13イニング投げ、10奪三振、1失点(自責点0)としています。