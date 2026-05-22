フジテレビ系「ぽかぽか」が２１日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。この日は、シンガー・ソングライターの矢井田瞳がゲスト出演。大学の同級生だった、のちの人気ＭＣを明かした。矢井田は自身の交友関係について「山ちゃんは大学が一緒で」と回想。南海キャンディーズ・山里亮太と大学の同級生だったと明かし「同じキャンパスに。共通の知り合いがいたりしたんで休み時間にちょっと立ち話とか」と振