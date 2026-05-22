◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第2日（2026年5月22日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）第2ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため中断。その後、天候及びコースコンディションの回復が見込めないため中止となった。23日に改めて第2ラウンドを実施。54ホールの短縮競技となる。天本ハルカ（27＝明治安田）はインから出て16番の途中までプレーした。台風のような雨と風に見舞わ