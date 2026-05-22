球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗プロ野球でFA権を行使した選手の移籍に伴う「人的補償制度」を撤廃する方向で日本野球機構（NPB）と12球団が調整していることが22日、球界関係者の話で分かった。戦力均衡を図る代替策として、選手を獲得した球団が所属していた球団にドラフト会議の指名権を譲渡する案などが検討されている。人的補償はチーム内で年俸が外国人選手を除く上位10人に相当する選手がFA移籍した場合に