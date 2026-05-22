◇出場選手登録【ソフトバンク】前田純投手、大山凌投手【日本ハム】菊地大稀投手、エドポロケイン外野手【オリックス】石川亮捕手【楽天】古賀康誠投手、堀内謙伍捕手◇同抹消【オリックス】福永奨捕手、太田椋内野手【ヤクルト】丸山和郁外野手