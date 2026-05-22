タレント・今田耕司が２２日、都内で、３都市を巡る芸歴４０周年＆還暦記念公演「今田耕司のＬｅｔ’ｓ！コメディーショー！！」（６月７日、石川県立音楽堂邦楽ホールで開幕）に向けた取材会を行った。３月に還暦を迎えた今田は率直に「本当にまだこんなにおめでとうって言ってもらえるんだっていう」とまわりからの反応を笑顔で紹介。「（還暦を）迎えた人にしか分からない、普段そんなに会わない人も時間取ってお祝いして