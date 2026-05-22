【モデルプレス＝2026/05/22】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIO（リオ）が5月22日、自身のInstagramを更新。オレンジのヘアカラーのセルフショットを公開した。【写真】24歳アイドル「ギャルっぽくて可愛い」ぱっつん前髪オレンジヘア披露◆リオ、オレンジヘア公開リオは、オレンジの絵文字を添え、楽屋とみられる場所でのセルフショットを公開。デニム生地のビスチェ衣装を身にまとい、オレンジ色で顔の周りにレイヤーの