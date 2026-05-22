【モデルプレス＝2026/05/22】俳優の秋野暢子が5月21日、自身のInstagramを更新。納豆ご飯を公開し、話題となっている。【写真】69歳ベテラン女優「健康的で真似したいです」3つに仕切られた我が家の卵かけご飯◆秋野暢子、我が家の卵かけご飯を公開秋野は「我が家のTKG＋納豆 ご飯で関所を作って右に生卵（兵庫の里から届いた新鮮卵）左に納豆 ご飯の上にちょこと昆布」「食べる時には混ぜるんだけどね」とつづり、写真を投稿。秋