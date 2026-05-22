22日未明、福岡県直方市で酒を飲んで車を運転したとして、65歳のパート従業員の男が逮捕されました。 警察によりますと、午前0時すぎ、直方市古町の交差点で、急停止したあとに急発進するなど不審な動きをする乗用車を巡回中のパトカーが発見しました。300メートルほど先で乗用車は停車し、警察が運転していた男の呼気を調べたところ、基準値を上回るアルコールが検出されたため、男を酒気帯び運転の