【これからの見通し】引き続き中東情勢に視線、米三連休を控えて調整主導か 今週の相場はドルを中心に神経質な値動きが特徴的となっている。依然として中東情勢について明確な進展が見られないことが背景だ。逐一のニュースやうわさなどに原油相場が反応すると、それに伴ってドルが有事のドル買いや、その巻き返しのドル売りが入るパターンとなっている。合意に向けた決定打がでるのか、もしくは双方の歩み寄りが