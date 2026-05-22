主要通貨は目立った動意なく推移、午後にややドル高も値幅は限定的＝東京為替概況 ドル円は小動き。昨日は159.34円まで上昇した後、米国とイランの協議が前向きに進展するとの期待もあって158.80円台まで下げた流れを受け、朝方は158.90円台でスタートした。すぐに159円台を回復するなどしっかりとした動きも見られたが、159.10円台からの買いには慎重で、落ち着いた動きとなった。午後はNY原油が98.73ドルを付けるなど