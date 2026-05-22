４月英小売売上高は前月比１．３％減、予想以上に落ち込む＝ロンドン為替 4月英小売売上高は前月比-1.3％と市場予想-0.6％を上回る下落率となった。前回の+0.6％からマイナスに転じており、中東紛争による消費に対する悪影響が顕在化している。最大の押し下げ要因は自動車燃料販売の急減（-10.2%）だ。その他にも織物・衣料品・履物（-2.4%）や無店舗小売（-2.0%）など広範な影響が見られている。 また、同時刻に発表