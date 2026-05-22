巨人は２２日、今月１３日の広島戦（福井）で通算３００本塁打を達成した坂本勇人内野手の記念グッズ第２弾を２２日から受注販売すると発表した。巨人公式オンラインストアで取り扱う。記録達成時の打撃シーンや記念ロゴなどをデザインしたフォトフレーム、タペストリーのほか、ＮＩＫＥ製ファンギアＴシャツ、ＮＥＷＥＲＡ製キャップ、ＳＴＡＮＣＥ製ソックスなどのアパレルも用意されている。パペットシリーズ「ライオン