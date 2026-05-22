◆大相撲▽夏場所１３日目（２２日、両国国技館）西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西十両６枚目・明生（立浪）を下手投げで破って、８勝５敗とした。豪快な投げで勝負を決め「がむしゃらだった。泳いだところでダメだと思ったが、心が持ちこたえてくれた。泳いだところで、人に支えられている感じがして、すごい力が出た。自分は体で相撲を取っているよりも、気持ちで相撲を取っているので」と話した。脊髄損傷による７