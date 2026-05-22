柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪覇者で、１月に競技の第一線を退く意向を表明した角田夏実さんがリゾート姿をアップした。２２日にインスタグラムを更新し、「充実した時間、オフがあるからオンを頑張れる」とつづった角田さん。「やりたいことがあるから頑張れる心が折れそうな時もあるけど、うまくいかない時もあるけど、それも楽しめるようになれたらいいなさぁ今日も一日全力で」と思いを込めた。ドレッシー