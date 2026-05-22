◆パ・リーグ西武―オリックス（２２日・ベルーナドーム）オリックス・太田椋内野手が出場選手登録を抹消された。２０日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で右ふくらはぎに死球を受け、途中交代。打撲と診断されていた。今季は３９試合で打率２割８分１厘、３本塁打、チーム最多の２０打点を記録。正二塁手として欠かせない存在だった。チームではエースの宮城と山下がそれぞれ左肘、右肘の手術で今季中は不在。内野手の