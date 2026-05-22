冷蔵庫にある常備調味料のひとつ、めんつゆ。今回は、味つけはめんつゆだけで、あえたり、つけたりすれば完成する簡単副菜を4品ご紹介します。 ▼ 小松菜×ツナ 小松菜をサッとゆでて、ツナとめんつゆであえればできあがり。ツナを入れることでボリュームが出て、お子さんも喜ぶ副菜に。 ▼ ピーマン×かつお節 ピーマンをレンジ加熱して、めんつゆとかつお節であえるだけ。ピーマンの苦みがめんつゆで緩和します。お弁当のす