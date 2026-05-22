宮内庁は、天皇皇后両陛下が、今月16日と17日に愛媛県を訪問された際、訪れた動物園で撮影された動物との記念写真を公開しました。22日、宮内庁が新たに公開したのは、天皇皇后両陛下が「全国植樹祭」に出席するため今月16日から1泊2日で愛媛県を訪問された際の写真5枚で、陛下が愛用しているデジタルカメラで侍従が撮影したものです。両陛下は17日、砥部町の「愛媛県立とべ動物園」を訪れ、飼育員らから話を聞きながら、ホッキョ