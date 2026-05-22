◇プロ野球パ・リーグ西武-オリックス（22日、ベルーナドーム）プロ野球・西武のネビン選手が体調不良で22日の首位・オリックス戦の試合を欠場することが分かりました。この日の練習は不在だったネビン選手。西口文也監督に聞くと「ネビン？体調不良。抹消はしない。今日だけだよ休むのは」とコメントしました。ネビン選手はケガの影響で今季は5月から1軍に合流。ここまで16試合で7本塁打、15打点、打率.404の成績。ネビン選手合