北海道・旭山動物園で飼育員の男が焼却炉で妻の遺体を焼いた事件で、警察が男を殺人の疑いで再逮捕です。殺人の疑いで再逮捕されたのは、旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者（33）です。鈴木容疑者は3月31日、旭川市の自宅で同居する妻、由衣さんを殺害した疑いが持たれています。鈴木容疑者は調べに対し、「ロープで首を絞めて殺した」などと容疑を認めています。鈴木容疑者は由衣さんの遺体を動物園の焼却炉で焼いた罪で21日に