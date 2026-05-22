歌手さくらまや（27）が22日、Xを更新。介護していた祖母の死去を報告した。さくらは「過日、祖母が、心筋梗塞からの心不全のため永眠いたしました」と報告し、在りし日の祖母と撮したツーショットをアップ。「祖母と2人で取材を受けたこともあり、皆さまには温かい応援をいただいていました。悲しみも後悔もありますが、時間をかけて受け入れていくしかないことと思っています。取り急ぎのご報告となりますが、感謝を込めて」とつ