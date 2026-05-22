信州ブレイブウォリアーズは5月22日、勝久マイケルヘッドコーチと「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」をもって契約満了になることを発表した。 勝久HCは横浜ビー・コルセアーズ、島根スサノオマジックのHC、栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）のアシスタントコーチなどを経て、2018－19シーズンに信州の指揮官に就任。8シーズンにわたってチーム