5月22日、神戸ストークスは、ルーク・メイ、野溝利一、笹倉怜寿、アイザック・バッツ、ジミー・セーレム、梅村帝武、今シーズン限りでの引退を表明していた谷直樹の6選手が、2025-26シーズン限りで退団することを発表した。 アメリカ出身で29歳のメイは、203センチ106キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。今シーズン途中から神戸に加入すると