w.o.d.が、新曲「RISE」を明日5月23日に配信リリース。また、同曲が明日より放送の出光興産の企業CMソングに起用される。 （関連：w.o.d.が2025年の世界で鳴らすグランジ“踊る＝生き抜く”――進化を続ける今を示した『LOVE BUZZ Tour』） 本楽曲は、今のw.o.d.の勢いを象徴するような、強靭なビートと激しさを持ちながらも、飛び跳ねてシンガロングできる、新たなアンセムとなっている。なお、本C