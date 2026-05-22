トロンボーン奏者の池本茂貴率いるisles（Ikemoto Shigetaka Large Ensemble）が、初となるビルボードライブ大阪公演を9月9日に開催する。 （関連：エレファントカシマシ「今宵の月のように」、THE ALFEE「星空のディスタンス」……往年の名曲が音楽番組で求められる理由は？） 関西での初公演となる今回は、迫力ある音の重なり、躍動するリズムの上で会話のように交わされるインタープレイの応酬で、ジャ