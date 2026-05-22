（パリ中央社）台湾に「一目ぼれ」したと語る男性がいる。フランス・フィガロ紙の記者、ジャン・マルク・ド・イエーガーさん。鉄道旅行の記事を専門とし、昨年の台湾旅行では南部・嘉義などを走る阿里山林業鉄路（林鉄）に乗車した。「本当に素晴らしい体験だった」と振り返っている。昨年1月の訪台時には台湾高速鉄道（高鉄）と台湾鉄路（台鉄）などに乗り、台湾本島を一周した。その後出版した台湾や日本、中国、タイ、マレーシ